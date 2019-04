La Juve inizia il countdown per lo Scudetto. Festa Scudetto Juventus 2019: manca solo l’aritmetica per la vittoria bianconera

La Juventus è vicinissima all’ottavo Scudetto consecutivo. I bianconeri questa sera avranno a disposizione il primo match ball della stagione per la vittoria finale: la squadra di Allegri diventerebbe campione d’Italia con 7 giornate d’anticipo se dovesse vincere contro il Milan e se il Napoli dovesse perdere domani contro il Genoa. Insomma, i preparativi per l’ennesimo miracolo di Max Allegri sono già iniziati. Con lui in panchina la Juve ha vinto 4 titoli e ormai c’è l’ipoteca anche sul quinto che vorrebbe dire en plein. Si comincia già a parlare di festa Juve per lo Scudetto.

Il Corriere di Torino riporta le parole di Allegri in conferenza stampa: «Feste e casini non me li aspetto, ma quando vinceremo lo scudetto sarà sicuramente una bellissima serata e andrà celebrata e festeggiata nel migliore dei modi perché vincere otto scudetti non è mai semplice e i numeri della Juve sono impressionanti». La festa Scudetto bianconero 2019 dunque non si farà a ridosso del doppio impegno contro l’Ajax: se lo Scudetto dovesse arrivare già domani, nessuna festa. Sicuramente ci sarà una grande festa il 19 maggio contro l’Atalanta, quando verrà consegnata la Coppa Scudetto. Per il pullman scoperto e per tutto il resto bisognerà attendere.