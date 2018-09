Fifa: possibile rivoluzione del calciomercato, arriva il limite prestiti

La Fifa, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe rivoluzionare il calciomercato, inserendo un limite massimo di otto giocatori in prestito per società

La Fifa, la federazione internazionale del calcio, starebbe valutando una possibile rivoluzione da apportare al mondo calcistico, nello specifico al calciomercato. La Federazione, secondo il quotidiano tedesco Bild, in questi giorni starebbe discutendo la possibilità, già emersa nei mesi scorsi, di inserire un limite massimo di cessioni in prestito di giocatori da parte dei club. Tale limite sarebbe di un massimo di otto calciatori. Lo scopo principale della Fifa sarebbe quello non di limitare il mercato, ma quello di impedire ai club di possedere il cartellino di troppi giocatori.

Le uniche eccezioni consentite dalla nuova possibile normativa sarebbero per gli Under 21 cresciuti nel settore giovanile della società, i quali con molta probabilità non potrebbero avere spazio in prima squadra. Se dovesse essere approvata tale normativa, molte squadre ne risentirebbero. Basta dare uno sguardo alla Serie A dove i giocatori in prestito con o senza diritto di riscatto sono oltre 400, con una media dunque di oltre 20 giocatori ceduti in prestito da parte di ogni società.