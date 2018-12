Il paese più rimborsato dalla Fifa è l’Inghilterra, seguita da Spagna e Germania. Dietro la Juve ecco Inter, Napoli. Sorpresa Salernitana

La Fifa ha reso note le cifre che spetteranno ai club che hanno dato i propri calciatori alle nazionali per il Mondiale di Russia. Saranno più di 180 i milioni erogati, per più di 400 società nel mondo. Anche se l’Italia non ha partecipato, sono molti i giocatori che hanno partecipato, non ultimi il campione del mondo Matuidi e i finalisti Perisic e Mandzukic (i soldi di Nzonzi e Vrsaljko andranno a Siviglia e Atletico Madrid).Più di 15 milioni e mezzo verranno distribuiti alla nostra federazione. A farla da padrona è come al solito la Juventus:2,6 milioni per i bianconeri, a cui seguono Inter e poi Napoli con circa un milione e mezzo. Intorno al milione si fermano Roma, Fiorentina, Bologna, Sampdoria e Milan. Curiosità, tra i “creditori” appare anche la Salernitana:più di 37mila euro per la preconvocazione del marocchino Kiyine, ora in prestito al Chievo.

Chi comanda in Europa?L’Inghilterra ovviamente, che riceve più del doppio della Figc: 33 milioni, grazie tra le altre al primato del Manchester City, che è la squadra più rimborsata con 4,4 milioni. L’Italia è soltanto quarta, preceduta dalle altre superpotenze come Spagna(20 milioni) e Germania (16,6 milioni).