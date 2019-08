Fifa Puskas Award: ecco i candidati. Presente un italiano – VIDEO

La Fifa ha diramato la lista dei dieci candidati per il premio assegnato a chi ha realizzato il gol più bello della stagione, ovvero il Fifa Puskas Award.

Ecco i dieci nomi: Matheus Cunha, Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi, Ajara Nchout, Fabio Quagliarella , Quintero, Amy Rodriguez, Billy Simpson, Daniel Zsori, Andros Townsend. Quagliarella candidato per il fantastico gol di tacco contro il Napoli.

🚨 #PUSKAS AWARD 🚨

The ten candidates have been revealed 👀

Vote now 🗳️👇

— FIFA.com (@FIFAcom) August 19, 2019