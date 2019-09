FIFA The Best 2019, la Top11: ci sono de Ligt e Ronaldo

FIFA The Best Football Awards 2019: de Ligt e Ronaldo fanno parte dell’undici migliore della passata stagione

Durante la premiazione per i FIFA The Best Awards 2019, di scena nella suggestiva cornice del Teatro alla Scala di Milano, è stata eletta la miglior formazione dell’anno. A votare sono stati i colleghi che fanno parte del FIFPro, il sindacato che rappresenta i calciatori.

Tra gli undici calciatori più brillanti della passata stagione ci sono i giocatori della Juventus Matthijs de Ligt e Cristiano Ronaldo, quest’ultimo assente alla premiazione. Ecco la FIFPro XI completa: Alisson; Ramos, de Ligt, Van Dijk, Marcelo; Modric, de Jong; Mbappé, Messi, Hazard; Cristiano Ronaldo.