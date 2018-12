La Juventus potrebbe pescare dall’Atletico Madrid, prossimo avversario in Champions League. I bianconeri su Filipe Luis

Il rinnovo di Alex Sandro è ancora un rebus che sembra difficile da decifrare. La Juventus ha offerto un nuovo contratto al difensore brasiliano (l’attuale accordo scade nel 2020) e l’intesa tarda ad arrivare. I bianconeri hanno iniziato a guardarsi attorno e tra i nomi sul taccuino del d.s. Fabio Paratici spicca quello di Filipe Luis. Nonostante le 33 primavere sul groppone, il laterale mancino dell’Atletico Madrid fa gola a tantissimi club: il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno, salvo sorprese non rinnoverà con i Colchoneros, e andrà via a parametro zero.

Alla corsa si è iscritta anche la Juventus. Diego Simeone si oppose ad una sua cessione in agosto con il Psg pronto ad accoglierlo a braccia aperte (i parigini hanno poi ripiegato su Bernat) ma in estate non potrà fare nulla perché il giocatore è in scadenza. L’opportunità di acquistare un giocatore di tale calibro a costo zero ha scatenato i bianconeri. Dopo l’arrivo di Emre Can a parametro zero, la Juve pensa anche a Filipe Luis: il brasiliano potrebbe alternarsi con Alex Sandro, in caso di permanenza, o potrebbe rimpiazzare Spinazzola che non ha ancora giocato con la maglia bianconera a causa di un infortunio e potrebbe anche partire per mettere minuti nelle gambe (a gennaio ma anche in estate).