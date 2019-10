Film Roberto Baggio su Netflix: un biopic sulla vita del Divin Codino

Film Roberto Baggio su Netflix: la piattaforma streaming ha annunciato la produzione di un film sulla vita del campione vicentino

La notizia è di quelle che non possono far crescere l’hype fra i tifosi e gli appassionati di calcio: la nota piattaforma di streaming Netflix ha infatti annunciato ufficialmente in conferenza stampa la produzione di un film sulla vita di Roberto Baggio in collaborazione con Mediaset. Film Roberto Baggio su Netflix: la pellicola non sarà un documentario ma un vero e proprio film, per l’esattezza un biopic.

Come si chiamerà il film su Roberto Baggio?

Il film sulla vita di Roberto Baggio si chiamerà ‘Il Divin Codino’ e ripercorrerà non solo i 22 anni di carriera calcistica del campione vicentino, ma anche la sua vita privata al di fuori dal campo.

Regista, trama, interpreti

La regia del film ‘Il Divin Codino’ è stata affidata ad una donna, Letizia Lamartire, pugliese classe 1987, che ha già lavorato su Netflix con la produzione della serie ‘Baby’. Per quanto riguarda invece gli attori che prenderanno parte alla produzione, al momento si sa soltanto che il compito non semplice di interpretare Roberto Baggio spetterà ad Andrea Arcangeli, classe 1993, occhi chiari, sguardo e tratti somatici che ricordano quelli dell’ex campione.

Passando invece alla trama del film, è stata la regista a spiegare cosa dovremmo attenderci: «Storia di un ragazzino prodigio, con 220 punti interni di sutura e un menisco perforato a 17 anni. La storia di chi davano tutti per spacciato, e si è ritrovato con un Pallone d’oro tra le mani. Questa è la storia di scontri, tafferugli, incendi in nome di un calciatore. È la storia di un’estate italiana, di piazze e di feste, di bandiere e di vespe, di monaci e di cacciatori. Questa è la storia dell’uomo che non ha nemici. Questa è la storia di una generazione. Questa è la storia di un campione. Questa è la storia di Roberto Baggio».

La pellicola ‘Il Divin Codino’ è ispirata al libro Divin Codino di Raffaele Nappi, e lungo la sua intera realizzazione sarà seguita in prima persona da Baggio, che opererà come consulente della produzione del film che lo vede protagonista ed era presente accanto ad Arcangeli alla stessa conferenza stampa di presentazione.

Quando uscirà il film ‘Il Divin Codino’ e dove si potrà vedere?

Il film sulla vita di Roberto Baggio vedrà la luce con ogni probabilità nel 2020, o al massimo all’inizio del 2021.

Il titolo, in base all’accordo fra Netflix e Mediaset, uscirà per primo sulla piattaforma streaming, poi un anno dopo sarà trasmesso in tv in chiaro da Mediaset. Con ogni probabilità, salvo novità nei prossimi mesi e/o iniziative specifiche ed eccezionali, non sarà possibile vedere la pellicola al Cinema.