Film su Totti, McAvoy di X-Men si propone: «Lo vorrei interpretare io»

James McAvoy, attore scozzese che ha interpretato il il Professor X in X-Men, non ha nascosto la sua voglia di interpretare Totti al cinema

Qualora dovesse uscire nel prossimo futuro un film sull’ex attaccante della Roma, Francesco Totti, si sarebbe già trovato l’attore pronto per impersonare la leggenda giallorossa. Parliamo di James McAvoy. L’attore scozzese ha parlato a “ilmessaggero” proponendosi per il ruolo di Francesco Totti al cinema. La stella di Hollywood, che ha interpretato in passato il giovane Charles Xavier, il Professor X, nella saga di X-Men, ha così dichiarato: «Interpretare Totti al cinema? Sì, lo farei».