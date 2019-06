Finale Champions, l’invasione di campo è “hot” – VIDEO

Che la finale di Champions League si prospettasse ricca di emozioni si era capito fin da subito, quando dopo 30 secondi il Liverpool ha guadagnato un rigore. Al minuto 18 la gara si è accesa ancor di più, con l’invasione di campo di una donna seminuda.

La signora è scesa in campo con addosso un solo costume da bagno, precipitandosi in mezzo ai giocatori. La sicurezza ha subito bloccato la donna, allontanandola dal campo.

This final is off to a flyer.

An early goal and a bird getting her bristols out. #UCLfinal #Liverpool #Spurs pic.twitter.com/KCoqdfliDE

