Liverpool-Tottenham in finale di Champions, aspettando domani Arsenal e Chelsea: in Europa la Premier va all in!

Una settimana che difficilmente dimenticheranno gli appassionati di calcio, quella che ci ha regalato la Champions League. Figurarsi, poi, i tifosi inglesi. Che nella notte del 1° giugno vedranno sfidarsi a Madrid – in un derby d’Oltreoceano – proprio Liverpool e Tottenham per la coppa dalle grandi orecchie. E non è finita qui.

Già, perché tra 24 ore conosceremo anche il nome delle finaliste di Europa League. E le due grandi favorite, alla vigilia dei 90′ cruciali, sono altre due inglesi: l’Arsenal ha già battuto 3-1 il Valencia all’andata, il Chelsea di Sarri ha centrato un buon 1-1 in trasferta con l’Eintracht. E così la Premier League “rischia” di fare en plein…