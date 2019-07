Finale Coppa America, occasione Brasile. Ma questo Perù…

Finale Coppa America, il Brasile ha l’occasione di trionfare dodici anni dopo. Il Perù proverà nel miracolo che non accade dal 1975

Poche ore ancora e dall’altro lato del mondo si disputerà la Finale della Coppa America. Brasile e Perù le protagoniste della finalissima di quest’edizione della competizione. Se da un lato l’approdo all’atto conclusivo dei verdeoro era ben pronosticabile, lo stesso non può essere detto per i biancorossi. Che hanno l’opportunità di scrivere un pezzo di storia.

Qualora dovessero arrivare al successo, sarebbe il terzo titolo continentale per loro. L’ultimo arrivato, in ordine cronologico, risale addirittura al 1975. Al contrario i brasiliani sono più abituati ad alzare il trofeo, anche se non accade dal 2007. In quella circostanza Doni, che i più ricorderanno alla Roma, fece il fenomeno in tutto l’arco della competizione. Dodici anni dopo al suo posto c’è Alisson, un altro che i colori giallorossi li ha vissuti. E chissà che un eventuale successo non possa vuol dire Pallone d’Oro.