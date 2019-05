Atalanta-Lazio, finale di Coppa Italia 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Atalanta-Lazio finisce con il risultato di 0-2. Alla fine quindi è la formazione di Simone Inzaghi ad aggiudicarsi la Coppa Italia e il pass per l’Europa League.

Una prima frazione di gioco dai ritmi particolarmente alti, con entrambe le squadre che hanno provato a più riprese di portare a casa il titolo. Anche nella seconda frazione di gioco i ritmi sono stati particolarmente intensi, con entrambe le squadre particolarmente propositive, numerosi falli, ma gioco allo stesso tempo corretto. Alla fine è la formazione di Inzaghi ad aggiudicarsi il titolo grazie ai gol di Milinkovic-Savic e Correa.

Atalanta-Lazio 0-2: pagelle e tabellino

MARCATORI: st 37′ Milinkovic Savic, 45′ Correa

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 7; Palomino 7, Djimsiti 6, Masiello 6.5; Hateboer 6.5, de Roon 6.5 (40′ st Pasalic ng), Freuler 7, Castagne 6.5 (40′ st Gosens ng); Ilicic 7, Gomez 7; Zapata 6.5 (40′ st Barrow ng). Allenatore: Gasperini

LAZIO (3-5-2): Strakosha 7; Luiz Felipe 7, Acerbi 7, Bastos 6 (34′ pt Radu 7); Marusic 7, Parolo 7, Leiva 8, Luis Alberto 7.5 (34′ st Milinkovic-Savic 8), Lulic 7.5; Correa 8.5, Immobile 6.5 (21′ st Caidedo 6.5). Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Banti di Livorno 7

NOTE: Ammoniti Bastos, Masiello, Lulic, Zapata, Lucas Leiva, Freuler, Marusic

ATALANTA – IL MIGLIORE

Gomez 7: Uomo simbolo di questa squadra e di questa stagione meravigliosa, anche questa sera ha mostrato grande forza di volontà, cuore e spirito di squadra

ATALANTA – IL PEGGIORE

Djimsiti 6: Troppe sbavature, soprattutto nella seconda frazione di gioco, favorendo numerose azioni offensive della Lazio

LAZIO – IL MIGLIORE

Correa 8: È lui l’uomo della provvidenza della Lazio. Davvero un’ottima prestazione, corsa, cuore e forza di volontà. Non è un caso che abbia segnato lui il gol che ha chiuso definitivamente i conti

LAZIO – IL PEGGIORE

Bastos 6: È durata solo 34′ la partita di Bastos che non ha convinto Inzaghi tanto da essere sostituito con Radu. Un cambio tecnico, frutto anche di un’ammonizione dopo pochi minuti dall’avvio di gara. Sicuramente non è stata la miglior prestazione di Bastos con la maglia biancoceleste

Atalanta-Lazio: diretta live

SINTESI SECONDO TEMPO – Finisce con il risultato di 0-2 la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Una seconda frazione di gioco che ha visto entrambe le squadre particolarmente propositive, con ritmi alti, numerosi falli, ma gioco allo stesso tempo corretto. Alla fine è la formazione di Inzaghi ad aggiudicarsi il titolo grazie ai gol di Milinkovic-Savic e Correa

90’+7′ Partita finita. Atalanta – Lazio 0-2. La Lazio conquista la Coppa Italia

90’+3′ Nonostante i due gol di svantaggio, l’Atlanta continua a spingere, con Gomez che prova a sorprendere Strakosha

90′ Annunciati 6′ di recupero

90′ GOL DELLA LAZIO CON CORREA che chiude definitivamente i conti dopo un bellissimo contropiede

89′ Calcio di punizione per l’Atalanta. Batte Gomez, ma la formazione di Gasperini non riesce a trovare il tap in vincente

87′ Ammonito Marusic in seguito ad un’entrata fallosa su Gosens

85’Triplo cambio per l’Atalanta. Esce Zapata entra Barrow. Esce Castagne entra Gosens. Esce de Roon entra Pasalic

82′ GOL DELLA LAZIO CON MILINKOVIC-SAVIC che riesce a trovare il tap in vincente con un colpo di testa perfetto dopo un corner di Lucas Leiva

80′ Ammonito Freuler. In seguito ad un’entrata fallosa su Correa, inoltre Gomez rimane a terra. Staff medico in campo per le cure

79′ Cambio per la Lazio: Esce Luis Alberto entra Milinkovic-Savic

75′ In questa fase della partita i nerazzurri mostrano una buona fase di possesso, mentre la Lazio si difende con ordine.

72′ Mancano meno di 20′ alla fine dei tempi regolamentari e la partita è ancora ferma sullo 0-0

69′ Occasione per la Lazio con Correa che approfitta di un errore di Djimsiti, ma Palomino si fa trovare al posto giusto al momento giusto e spazza il pallone in calcio d’angolo

66′ Cambio per la Lazio: esce Immobile entra Caicedo

63′ Correa dolorante a terra dopo uno scontro con Palomino. Banti fa proseguire ma il calciatore rimane a terra e i giocatori dell’Atalanta buttano la palla fuori per consentire l’ingresso dello staff medico. Correa rientra subito in campo

60′ Dopo 60′ di gioco il risultato è ancora fermo sullo 0-0

57′ Ammonito Lucas Leiva in seguito ad un’entrata fallosa su Hateboer

55′ Calcio d’angolo per la formazione di mister Gasperini. Dalla bandierina Gomez che mette in mezzo, ma la difesa della Lazio spazza immediatamente il pericolo. Nel frattempo Radu è a terra in seguito ad un contatto. Il calciatore laziale riesce comunque a proseguire il match

52′ Calcio d’angolo per la squadra allenata da Simone Inzaghi. Dalla bandierina Luis Alberto che mette la sfera in mezzo all’area, ma Freuler allontana il pericolo

50′ Occasione per l’Atalanta, con Zapata che prova a mettere in mezzo per Castagne con destro dal limite che viene bloccato in due tempi da Strakosha.

48′ Ilicic dolorante dopo un’entrata fallosa di Radu, ma riesce a proseguire tranquillamente la partita

46′ L’arbitro Banti fischia l’inizio del secondo tempo della finale di Coppa Italia fra Atalanta e Lazio

Inizia la ripresa

SINTESI PRIMO TEMPO – Si conclude con il risultato di 0-0 il primo tempo della finale di Coppa Italia fra Atalanta e Lazio. Una prima frazione di gioco dai ritmi particolarmente alti, con le squadre che hanno alternato momenti di maggior pressing. Numerosi falli, ma partita allo stesso tempo molto corretta. Grande voglia di entrambe le squadre di portare a casa il titolo

45’+1′ Finito il primo tempo: Atalanta-Lazio 0-0

45′ Annunciato 1′ di recupero

44′ Calcio d”angolo per la squadra di Simone Inzaghi che non riesce ad approfittarne

42′ Ammonito Zapata in seguito ad uno sgambetto ai danni di Lucas Leiva

41′ Occasione per i ragazzi di Gasperini: Colpo di testa di Zapata che però non riesce a trovare lo specchio della porta

39′ Ammonito Lulic in seguito ad un’entrata fallosa su Ilicic

38′ Luis Alberto batte il calcio di punizione ma la sfera finisce direttamente sul fondo

36′ Opportunità in contropiede per la Lazio con Masiello che ferma Correa. Ammonito Masiello e calcio di punizione per la Lazio

34′ Cambio per la Lazio: esce Bastos entra Radu

29′ Dopo una prima frazione di gioco a tinte biancocelesti, l’Atalanta ha iniziato ad alzare il ritmo, mostrandosi maggiormente propositiva

25′ Grande occasione per l’Atalanta che in pochi secondi ha sfiorato più occasioni da gol, dapprima con un palo di de Roon, poi con Zapata

24′ Ammonito Bastos per un intervento fuori tempo su Gomez

23′ Occasione per la Lazio con un colpo di testa di Leiva che però non riesce a trovare lo specchio della porta

17′ Possesso palla della Lazio e calciatori dell’Atalanta che continuano ad attendere nella propria metà campo, optando per qualche timida ripartenza

13′ Primo calcio d’angolo della partita conquistato dalla Lazio che in questo momento sta facendo la partita, con l’Atalanta che si difende e prova il contropiede

10′ Lazio che prova a distendersi, con Immobile centra dalla sinistra, ma Dijmsiti allontana il pericolo

8′ Tentativo di Leiva al limite che viene però fermato da Palomino.

5′ Primi minuti di gioco con ritmi altissimi e l’Atalanta che continua a pressare nella metà area avversaria

2′ Atalanta subito pericolosa con Gomez che però non riesce a trovare il tap in vincente

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio

Le squadre stanno entrando in campo

Si avvicina il calcio d’inizio. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Atalanta-Lazio.

Atalanta-Lazio: probabili formazioni e pre-partita

Alle ore 20.45 Lazio e Atalanta scenderanno in campo per disputare la finale di Coppa Italia 2018-2019 presso lo stadio Olimpico di Roma.

Per i biancocelesti si tratta della decima finale nella storia, mentre l’Atalanta, che ha vinto nel 1963, ha giocato l’ultima finale contro la Fiorentina nel 1996. La Lazio di Simone Inzaghi è giunta in finale dopo aver eliminato l’Inter ai quarti e il Milan in semifinale. L’Atalanta di Gasperini, invece, ha vinto contro il Cagliari agli ottavi, la Juventus ai quarti e la Fiorentina in semifinale.

ARBITRO: Banti di Livorno.

Atalanta-Lazio: i precedenti del match

Lazio e Atalanta si sono incontrate 9 volte nella loro storia in Coppa Italia. La prima fu vinta dai biancocelesti nel 1938 per 1-0. Gli altri incontri risalgono tutti al dopoguerra. Nel 1971 e nel 1974 si affrontarono ai gironi, pareggiando in entrambi i casi 0-0. Nel 1976 la vittoria durante la fase a gironi dell’Atalanta, poi altre due pareggi, sempre ai gironi, nel 1982 e nel 1985. Nel 1988 le due formazioni si incontrano in occasione dei quarti di finale: all’andata la Lazio vince 3-2 in casa, mentre al ritorno a Bergamo vince 2-0 l’Atalanta, che accede in questo modo alla semifinale. L’ultimo precedente in Coppa Italia risale alla stagione 2008/2009, quando al quarto turno la Lazio vinse 2-0.

Atalanta-Lazio: l’arbitro del match

Sarà il signor Luca Banti di Livornoa dirigere la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta in programma mercoledì 15 maggio 2019 alle 20.45 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Vuoto e Manganelli saranno gli assistenti, mentre Maresca IV Uomo. Addetti al VAR, invece, Calvarese e Peretti.

Atalanta-Lazio Streaming: dove vederla in tv

Atalanta-Lazio sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta televisiva esclusiva su Rai 1, primo canale del digitale terrestre, ma anche in streaming, online sulla piattaforma ‘ ‘ mILgratuita Rai Play. oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.