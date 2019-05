La finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal sarà diretta dal fischietto italiano Gianluca Rocchi della sezione di Firenze

Ci sarà anche un po’ di Italia nella finale di Europa League in programma mercoledì 29 maggio a Baku tra Chelsea e Arsenal. La Uefa, infatti, ha scelto Gianluca Rocchi come direttore di gara per il match.

Per l’arbitro fiorentino si tratta della seconda partita che arbitrerà in questa competizione. La prima è stata l’ottavo di finale disputato tra Zenit e Villareal. La designazione completa:

Arbitro: Gianluca Rocchi (Italia)

· Guardalinee: Filippo Meli, Lorenzo Manganelli (Italia)

· Quarto uomo: Daniele Orsato (Italia)

· Video Assistant Referee (VAR): Massimiliano Irrati (Italia)

· Assistenti VAR: Marco Guida (Italia), Szymon Marciniak (Polonia)

· Offside VAR: Paweł Sokolnicki (Polonia)