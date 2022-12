Finale Mondiali Qatar 2022: quando e dove si gioca?

Tutto sulla gara fra Argentina e Francia che designerà la vincitrice della 22ª edizione della Coppa del Mondo: finale Mondiali Qatar 2022

I Mondiali Qatar 2022 volgono ormai al termine. Dopo la disputa delle semifinali, cresce l’attesa per la finalissima, che designerà la vincitrice della 22ª edizione della Coppa del Mondo di calcio. Squadre protagoniste, arbitro, quando e dove si gioca: tutto quello che c’è da sapere sulla Finale Mondiali Qatar 2022.

Chi gioca la finale

La Finale Mondiali Qatar 2022 metterà di fronte l’Argentina di Lionel Scaloni, vittoriosa per 3-0 a spese della Croazia, e la Francia campione del Mondo in carica di Didier Deschamps, che ha prevalso in semifinale per 2-0 sul Marocco.

Per i Bleus si tratta della quarta finale di una Coppa del Mondo nella loro storia, per l’Albiceleste della sesta. Entrambe le Nazionali inseguono il terzo successo ai Mondiali. La partita vedrà di fronte, l’un contro l’altra, due delle stelle più attese del torneo: da una parte Lionel Messi, dall’altra Kylian Mbappé. I due fuoriclasse si contendono anche il titolo di capocannoniere assieme agli attaccanti Julian Álvarez e Olivier Giroud.

Quando e dove si gioca

Argentina-Francia, la Finale Mondiali Qatar 2022, si disputerà il pomeriggio di domenica 18 dicembre 2022 alle ore 18.00 ore locali, le 16.00 in Italia, nello scenario dello Stadio Iconico di Lusail, a Lusail, città che dista circa 15 chilometri dalla capitale del Paese, Doha.

L’impianto è il più grande degli otto stadi scelti per ospitare le gare della 22ª edizione della Coppa del Mondo, e ha una capienza di 86250 mila spettatori.

Chi arbitra la finale

La FIFA ha designato il polacco Szymon Marciniak come arbitro della finale Mondiali Qatar 2022, Argentina-Francia. L’esperto fischietto, classe 1981, ha già diretto le due Nazionali in questa Coppa del Mondo: l’Albiceleste contro l’Australia (vittoria per 2-1 dei sudamericani) e i Bleus contro la Danimarca (successo per 2-1 dei transalpini).

Marciniak, che ha iniziato ad arbitrare nella massima serie polacca nel 2008, è diventato internazionale dal 1° gennaio 2011. Già fra gli arbitri della precedente edizione della Coppa del Mondo di Russia 2018, nella quale aveva diretto le gare Argentina-Islanda e Germania-Svezia, è uno degli arbitri Qatar 2022 più esperti.

In questa stagione, ad esempio, ha diretto con grande efficacia il ritorno della delicata sfida Barcellona-Inter al Camp Nou, dopo le polemiche catalane per la direzione di Slavko Vincic nella partita di andata a San Siro.

Marciniak sarà coadiuvato per Argentina-Francia dal primo assistente Pawel Sokolnicki (Polonia), dal secondo assistente Tomasz Listkiewicz (Polonia), dal quarto uomo Ismail Elfath (Stati Uniti) e dall’addetto al VAR Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

Argentina-Francia in tv e streaming: dove vederla e telecronisti

La finale Mondiali Qatar 2022, Argentina-Francia, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro dalla Rai, detentrice dei diritti della Coppa del Mondo, su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre) e in qualità Ultra HD su Rai 4K (canale 101 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 15.45.

La telecronaca di Argentina-Francia è stata affidata ad Alberto Rimedio, che sarà affiancato da Antonio Di Gennaro al commento tecnico.

Chi lo preferisse potrà seguire la finalissima anche in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma Rai Play, visibile su pc e notebook collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sui vari dispositivi mobili scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android.