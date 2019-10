Finalmente Maradona: prima vittoria con il Gimnasia

L’ex fuoriclasse argentino Maradona ha conquistato i primi tre punti sulla panchina del Gimnasia: 4-2 sul campo del Godoy Cruz

Diego Armando Maradona può finalmente sorridere. L’ex fuoriclasse argentino ha conquistato la prima vittoria sulla panchina del Gimnasia La Plata dopo tre sconfitte consecutive dal suo esordio.

Importante il successo per 4-2 sul terreno di gioco del Godoy Cruz, perché permette al Gimnasia di abbandonare almeno momentaneamente l’ultima posizione in classifica. Maradona, però, non deve accontentarsi.