Finlandia, 86 tifosi positivi al Covid: erano allo stadio contro il Belgio

In Finlandia ansia per i tifosi che hanno assistito alla gara contro il Belgio: 86 sono positivi al Covid. Il monito della premier

Ansia in Finlandia per un focolaio Covid tra i tifosi che a San Pietroburgo hanno assistito alla gara contro il Belgio. Sono 86 infatti i tifosi positivi al Covid tornati dalla Russia che ora mettono in ansia per la salute dei tanti sostenitori che erano allo stadio.

Il premier della Finlandia, Sanna Marin, tuona contro i tifosi al rientro in patria: «E’ importante che tutti facciano un test: i casi saranno così identificati e l’infezione non si diffonderà».