Finlandia Italia: Izzo, più terzo di difesa che non terzino

Izzo solo nominalmente ha fatto il terzino in Finlandia Italia. In realtà lo schieramento era piuttosto asimmetrico

Come era facile prevedere, in Finlandia Italia Izzo ha giocato come falso terzino. Lo faceva in fase di non possesso, mentre palla al piede Emerson (e Florenzi dopo) si alzava mentre il giocatore del Torino rimaneva bloccato.

Lo si vede nelle posizioni medie di Sofascore. Sul lato destro, è Chiesa che dà ampiezza, mentre Izzo resta bloccato sulla stessa linea di Bonucci e Acerbi. Sull’altra fascia è invece il terzino che spinge consentendo a Pellegrini di stringersi.