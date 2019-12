Fiorentina, Antognoni: «Montella è in discussione, ma siamo fiduciosi»

Antognoni, dirigente della Fiorentina, è intervenuto in occasione della sfida contro l’Inter: ecco le sue parole sul destino di Montella

Giancarlo Antognoni, intervenuto a Sky Sport in occasione di Fiorentina-Inter, ha parlato dell’importanza della sfida e del futuro di Montella sulla panchina del club toscano.

«Sicuramente vedremo una Fiorentina più determinata. Arriva da un brutto periodo e ci capita a puntino la capolista che dal punto di vista di interpretazione della gara non c’è bisogno di caricare la squadra. Mi sembra una Fiorentina tranquilla, ma determinata ad ottenere un buon risultato. Come ho detto prima, guardiamo partita per partita. L’allenatore è un po’ in discussione, ma siamo fiducioso su stasera. Il risultato dipende da varie circostanze, ma deve dimostrare di essere presente come squadra».