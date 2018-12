Fiorentina, arriva Salcedo e si insiste per Obiang

Fiorentina a lavoro sul mercato: dopo l’arrivo di Salcedo, si pensa ad Obiang: Corvino prova il prestito dal West Ham

La Fiorentina di Paulo Sousa, dopo la sconfitta contro la Juventus, continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa. Corvino ha già definitivo l’acquisto di Carlos Salcedo, difensore classe 1993, di ritorno dalle Olimpiadi con il Messico Under 23. L’ex Chivas, però, non sarà l’ultimo acquisto di questo calciomercato per la viola: Corvino punta anche a l’ex centrocampista della Sampdoria, Obiang. La Fiorentina lo vorrebbe in prestito, mentre il West Ham, proprietario del cartellino, opta per la cessione a titolo definitivo.

MERCATO IN USCITA – Per quanto riguarda il capitolo cessioni, dopo l’arrivo di Salcedo, si aprono le porte all’addio di Tomovic. Il calciatore è richiesto dal Torino e Corvino starebbe prendendo in considerazione l’opzione di cederlo. Tomovic, però, avrebbe fatto capire di non voler lasciare la società viola. Sul fronte Borja Valero da registrare le dichiarazioni di Luciano Spalletti dopo Roma – Udinese: «Se la Fiorentina dovesse cederlo, ci farebbe piacere averlo». Se i giallorossi dovessero superare il preliminare di Champions League è molto probabile che presenteranno un’offerta da 15 milioni di euro per il centrocampista spagnolo. A riportarlo è La Nazione.