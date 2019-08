Fiorentina, Biraghi in panchina: le ultime sulla trattativa con l’Inter

Biraghi fuori dall’undici titolare viola in Fiorentina-Napoli: proseguono i contatti con l’Inter per il trasferimento del laterale

Cristiano Biraghi sempre più vicino all’Inter: l’ultimo indizio arriva dalle formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli.Il suo nome, infatti, non compare nell’undici di mister Montella.

Come riporta Nicolò Schira, Biraghi avrebbe già un accordo con il club milanese per un contratto quinquennale da 2 milioni annui. Servirà sbloccare la trattativa sul fronte Dalbert: domani nuovo colloquio tra Pradè e Ausilio per definire lo scambio.