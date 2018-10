Benassi ricorda Astori: «Continuerà ad unirci sempre»

Domenica c’è Fiorentina-Cagliari, lunga intervista di Marco Benassi a L’Unione Sarda: ecco le sue parole

Fiorentina attesa domenica dall’esame Cagliari, Marco Benassi ha rilasciato una lunga intervista a L’Unione Sarda. Il centrocampista viola ha elogiato in primis il compagno di squadra Cristiano Biraghi: «Cristiano prima di tutto è un amico quindi non posso che parlare bene di lui. È un bravissimo ragazzo e un professionista esemplare che è cresciuto costantemente negli anni. Non mi sorprende affatto la sua crescita perché so quanto lavoro e quanta fatica ci sono alle spalle».

Continua l’ex Torino, ricordando capitan Davide Astori: «Davide è stato un capitano con la C maiuscola. Ha dato tanto a tutti noi, in primis dal lato umano. Era un punto di riferimento nello spogliatoio, ha accolto tutti i nuovi lo scorso anno in una maniera esemplare, sapeva trasmetterci dei valori, ci univa e continuerà ad unirci sempre».