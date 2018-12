Fiorentina, caccia al centravanti: lotta a due tra Gabbiadini e Lapadula

La Fiorentina è alla ricerca di un centravanti per sostituire il deludente Simeone. Corvino ha puntato gli scontenti Gabbiadini e Lapadula

Il principale obiettivo della Fiorentina per questa finestra di mercato invernale sarà sicuramente un attaccante. Simeone ha pesantemente deluso gli addetti ai lavori, convinti di un’esplosione dell’argentino che non è ancora arrivata. La testa non c’è e in attesa che si ritrovi c’è bisogno di una punta in grado di dare gol e prestazioni a Pioli. Sfumato Muriel, ormai vicinissimo al Milan, i candidati sembrano essere due: Gabbiadini e Lapadula.

Entrambi i centravanti sono scontenti del proprio impiego, al di sotto delle aspettative. Nel Southampton in crisi, l’ex Bologna, Samp e Napoli non riesce a incidere. Sarebbe il profilo adatto per Pioli, in grado di giocare in profondità e sfruttare la corsa e gli assist di Federico Chiesa. Gianluca Lapadula, dopo l’exploit in Serie B, non è riuscito a mostrare tutte le sue qualità tra Milan e Genoa, e surclassato da Piatek non sta trovando minutaggio in rossoblu. Al contrario di Gabbiadini, il suo gioco è più vecchio stile, spalle alla porta e sportellate con i difensori. Chi la spunterà?