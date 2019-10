Fiorentina, Castrovilli: «Sarei contento di diventare un simbolo viola»

Fiorentina, Castrovilli rinnova per 5 anni: «Mi piacerebbe diventare un simbolo della squadra. Qui per migliorarmi ogni giorno»

Il rinnovo di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina è davvero a un passo. Manca soltanto l’ufficialità ma, intanto, il calciatore è intervenuto in conferenza stampa insieme al direttore sportivo Pradè, che ha annunciato l’imminente accordo per altri 5 anni. Ecco le sue parole:

«Essere un simbolo della Fiorentina mi farebbe piacere. Sono qui per migliorarmi ogni giorno e far parte del progetto. Spero che andiamo avanti così, facendo bene e migliorando. Ringrazio il mister della fiducia che mi ha dato. Io penso a migliorarmi ogni giorno e a limare quei piccoli particolari per fare sempre meglio. A chi mi ispiro? Ronaldinho e Kakà».