Il sempre più nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato le prime dichiarazioni anche su Chiesa

Ai microfoni di La Repubblica, il sempre più probabile nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato le primissime parole sui viola e sulla nuova società. Ecco le parole dell’italoamericano: «Sono qui per vincere, non per svendere. Federico Chiesa fa parte degli asset societari».

Con queste dichiarazioni, Commisso sembra voler chiudere la vicenda di Chiesa che dovrebbe dunque restare con i viola.