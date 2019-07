Rocco Commisso torna a parlare di Federico Chiesa da New York. Ecco le parole del nuovo patron della Fiorentina

Rocco Commisso fa chiarezza sul futuro di Chiesa alla Fiorentina.

Ecco le dichiarazioni del patron da New York, riportate da Sky Sport: «Chiesa rimarrà con la Fiorentina per almeno un altro anno, a meno che non ci sia qualcosa di contrattuale o di altro che non ne sia a conoscenza, non credo che ci sia, mi è stato assicurato che non c’è stato alcun precedente accordo».