Fiorentina, Commisso: «De Rossi? Non voglio criticare nessuno, ma…»

Fiorentina, Commisso parla dopo la nomina a Magnifico Messere del calcio storico fiorentino: ecco cosa ha detto su De Rossi

Rocco Commisso ha parlato delle voci che vogliono De Rossi vicini alla Fiorentina. Ecco le parole riportate da Gianluca Di Marzio: «Daniele è un bravissimo ragazzo. Noi in trattativa con lui? Non voglio criticare nessuno ma qui si inventano troppe storie che non so».

«Nel calcio ci sono troppe fake news. Vertice di mercato? Non vi posso dire nulla di ciò che ci siamo detti».