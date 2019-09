Fiorentina, Commisso gongola: «Avevo promesso di tenere Chiesa: visto?»

Fiorentina, Commisso a fine mercato gongola: «Avevo promesso ai tifosi di tenere Chiesa: avete visto?»

Il giorno dopo la chiusura della sessione di mercato, Rocco Commisso può considerare mantenute le promesse fatte al popolo viola. A partire dalla conferma di Chiesa. «Avevo promesso di trattenerlo e così è stato. E Montella resta con noi, questa è la verità», le sue parole.

Poi un’analisi più ampia della situazione. «Speriamo che le cose migliorino. Come avevo detto serve tempo, ma qualcosa abbiamo già fatto. Sul mercato abbiamo concluso 45 operazioni. Se non avessi fatto tutto in fretta avremmo corso il rischio di non avere una squadra, per questo a giugno ho preso il rischio e chiuso coi Della Valle senza aver fatto la due diligence. Ho visto un grande sforzo da parte di tutti e sono felice del trattamento ricevuto, dai tifosi e anche dai lavoratori».