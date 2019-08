Fiorentina, Commisso: «Grande emozione, ma non andrò in Curva»

Il nuovo patron della Fiorentina Rocco Commisso esprime tutta la sua emozione a pochi minuti dall’inizio del match contro il Napoli

Il numero uno viola Rocco Commisso ha ammesso di essere emozionatissimo per l’esordio della sua Fiorentina contro il Napoli di Ancelotti. Ecco le sue parole a Sky Sport.

«Sto tremando, quest’emozione è troppo grande. Siamo nervosi ma non per il risultato, per quello che sta succedendo: mi vogliono in curva, per i selfie… Ai ragazzi due giorni fa ho detto che l’applauso dello stadio mi ha toccato il cuore, voglio ricambiare. Guarderò la partita in curva? No… sono vecchio, ho mal di schiena».