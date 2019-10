Fiorentina, Commisso: «Il nuovo stadio per avvicinare la Juventus»

Il presidente della Fiorentina Commisso ha lanciato la sfida alla Juventus: «Voglio portare il club a vincere»

Rocco Commisso non molla la presa sul progetto per la costruzione del nuovo stadio. Il presidente della Fiorentina ritiene opportuno avere un impianto moderno per poter aumentare i ricavi e la concorrenza verso la Juventus.

«È difficile pensare di costruire una squadra vincente se non aumentiamo drasticamente i nostri ricavi. Costruire un nuovo stadio ci aiuterebbe ad aumentare le entrate. Non ho comprato la Fiorentina per fare soldi, ma per portare il club a vincere e avvicinare la Juventus», ha dichiarato Commisso a violanation.com.