Fiorentina, Commisso: «Stadio? Meglio cercare un’altra location»

Fiorentina, Commisso chiarisce la situazione relativa allo stadio: il presidente viola avrebbe pensato di lasciare il Franchi

Rocco Commisso torna a parlare della situazione dello stadio della Fiorentina. Ecco le sue parole riportate da Calcio e Finanza: «Rifare il Franchi è troppo impegnativo. Ci è stato detto che non potevamo abbattere le curve».

«La migliore soluzione sarebbe che ci dessero l’opportunità di costruirlo in una nuova location in tempi accettabili. Voglio costruire lo stadio per due ragioni importanti: una, i nostri tifosi, due le entrate».