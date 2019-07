Fiorentina, Commisso: «Non vendo Chiesa nemmeno per 100 milioni»

Le parole del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sul futuro di Chiesa e sul futuro del club viola

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha parlato a Il Sole 24 Ore, raccontando la sua nuova avventura: «Io ho 69 anni e mi sono detto se non lo faccio ora quando… Non ho molto tempo e voglio lasciare un segno. Lo stadio? L’ho già detto al sindaco, se me lo fanno fare io ci sono».

Poi su Chiesa: «Vi dico solo che non farò con Chiesa lo stesso errore che hanno fatto con Baggio. Robi Baggio era il più grande e lo hanno venduto solo per i soldi. Io non so che cosa prevede il suo contratto, e se ci sono delle clausole particolari, ma per quanto mi riguarda è il nostro campione non lo venderò nemmeno per 100 milioni di dollari».