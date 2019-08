Fiorentina, Commisso parla in vista del debutto stagionale: le sue ambizioni e i suoi progetti, passando per Chiesa

Rocco Commisso ha concesso in esclusiva un’intervista a Football-Italia.net: «La crescita per la Juventus è arrivata con lo stadio, dobbiamo guardare anche noi a opzioni di questo genere. Abbiamo avuto degli incontri per migliorare tutte le infrastrutture».

«Voglio che questo investimento vada bene e riportare la Fiorentina nel posto in cui deve essere. Chiesa? Fa assolutamente parte del nostro progetto, questa squadra ha bisogno di qualità e non di quantità».