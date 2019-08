Fiorentina, Commisso: «Ribery? In Italia secondo solo a Ronaldo»

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato intervistato a margine della presentazione dello sponsor Mediacom

A margine della presentazione del main sponsor della Fiorentina, la Mediacom, il presidente Rocco Commisso è stato intervistato a Sky Sport. Ecco le sue parole: «Mediacom è un ottimo asset per la Fiorentina. Porterò la Fiorentina in Iowa. Ribery? L’ho visto insieme a sua moglie. È una leggenda. Quello che ha fatto lui nel calcio nessuno è stato capace di farlo in Italia, a parte Cristiano Ronaldo».

«Gli ingaggi si stanno alzando. La Mediacom porterà più soldi del passato e dopo ci vuole tempo. Non possiamo spendere soldi se non abbiamo entrate. Ci vogliono mesi e anni».