Fiorentina, contestazione ai Della Valle: i tifosi insorgono contro la proprietà – VIDEO

Il match tra Fiorentina e Sassuolo è stato il teatro della contestazione dei tifosi viola contro i Della Valle

Continua il periodo no della Fiorentina. La sconfitta per 1-0 contro il Sassuolo non ha fatto altro che infiammare gli animi a Firenze. Durante l’intera durata del match, i tifosi viola hanno messo in atto una contestazione contro la proprietà, a suon di cori. «Chi non salta è un Della Valle», questo è stato il refrain della partita.

Al momento, la Fiorentina occupa la dodicesima posizione in Serie A, con 40 punti ottenuti. L’incubo della retrocessione non dovrebbe abbattersi sui viola, ma mai negli ultimi anni Firenze ha vissuto una situazione simile. La cura Montella sembra infatti non aver portato a nessun risultato. Ora i viola sono attesi da un delicato derby toscano contro l’Empoli.

La contestazione è poi continuata fuori dal Franchi, quando circa duecento tifosi si sono radunati davanti alla tribuna per protestare contro i Della Valle.