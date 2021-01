Fiorentina, contro l’Inter due assenze pesanti ma con questo Bonaventura…

La Fiorentina dovrà fare a meno di Nikola Milenkovic e Gaetano Castrovilli contro l’Inter ma conterà su un ritrovato Bonaventura

La Fiorentina che torna a casa dopo il pareggio di Torino è una squadra ritrovata e che sembra aver girato pagina. I viola – nonostante la doppia inferiorità numerica – sono riusciti a reggere l’urto del Toro strappando un punto prezioso in ottica salvezza. Questo il bicchiere mezzo pieno. Il rovescio della medaglia, però, racconta che Prandelli dovrà fare a meno di due pedine fondamentali nel suo scacchiere per il prossimo incrocio di campionato.

Nikola Milenkovic e Gaetano Castrovilli saranno gli assenti illustri per la sfida all’Inter di venerdì sera. Entrambi si sono visti sventolare sopra la loro testa un cartellino rosso estratto nella confusionaria direzione di gara di Di Bello. Due assenze sicuramente pesanti che potranno però essere colmate da un ritrovato Jack Bonaventura.

Dopo essere stato tra i migliori in campo contro il Crotone, dove aveva trovato un vero e proprio eurogol, Bonaventura è riuscito a riconfermarsi anche nella trasferta di ieri sera con la perla per Ribery. Il classe ’89 sembra aver ritrovato la condizione e la continuità nelle prestazioni come ai tempi del Milan e contro i nerazzurri assaggerà nuovamente l’aria di derby: chissà se non potrà fargli bene e far sorridere ancora una volta la Fiorentina e, perchè no, la sua ex squadra.