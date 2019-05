Il New York Times sgancia la bomba: i fratelli Della Valle avrebbero venduto il club a Commisso e lunedì potrebbe esserci già l’annuncio

Week-end movimentato per la Fiorentina. Domenica la sfida salvezza contro il Genoa e lunedì cambio di proprietà. Sì, perchè il nuovo presidente della viola potrebbe diventare Rocco B. Commisso. Fondatore di Mediacom, avrebbe incaricato la banca JP Morgan di chiudere l’affare con la famiglia Della Valle, trovando l’accordo nella scorsa settimana per una cifra di 150 milioni di dollari, ovvero circa 135 milioni di euro.

La bomba è stata lanciata dal New York Times che sottolinea come le due parti abbiano voluto mantenere l’anonimato e agire in incognito fino al momento delle firme. Lunedì potrebbe esserci addirittura l’annuncio!