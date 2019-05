Fiorentina, ecco i numeri del declino sotto Montella

Fiorentina-Genoa si prospetta come una partita ai limiti del tragico, che sancirà chi rimarrà in Serie A. L’impatto di Montella a Firenze è stato terribile, con un pari e 6 sconfitte che hanno terribilmente compromesso la stagione dei Viola.

La Fiorentina di Pioli (p90'):

▪️1.26 punti (10^ in A)

▪️1.48 gol fatti (7^ in A)

▪️1.48 xG (7^ in A)

▪️5.74 passaggi in area avv. (11^ in A)

La Fiorentina di Montella:

▪️0.17 punti (20^ in A)

▪️0.17 gol fatti (20^ in A)

▪️1.32 xG (9^ in A)

▪️5 passaggi in area avv. (13^ in A) pic.twitter.com/JZZ4oOv0Sg

— CalcioDatato (@CalcioDatato) May 20, 2019