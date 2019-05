Fiorentina, Freitas pronto all’addio: ipotesi Marino per il futuro

La Fiorentina pronta a rivoluzionare la dirigenza: spunta l’ipotesi Marino per sostituire il partente Freitas

In estate, in casa Fiorentina sarà rivoluzione anche per la dirigenza. Sembra pressochè certo l’addio di Carlos Freitas, attuale ds della Viola. La famiglia Della Valle nel frattempo scagliona i nomi più futuribili.

Tra questi, appare quello di Pierpaolo Marino. L’ex direttore sportivo di Napoli, Udinese e Atalanta, sondato anche dal Toro per il dopo-Petrachi. Anche Montella avrebbe caldeggiato ques’ipotesi.