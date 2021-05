Fiorentina, Frey: «Ribery vuole restare. Con Gattuso si può fare un ciclo»

Sebastian Frey parla della nuova Fiorentina di Rino Gattuso: ecco le dichiarazioni dell’ex portiere viola anche su Ribery

Sebastian Frey ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della Fiorentina di Gattuso.

«Alla Fiorentina Gattuso spero possa trasmettere la sua voglia e il suo agonismo per difendere i colori. Mi aspetto la conferma di quei giocatori importanti per ripartire e qualche innesto importante. Ribery mi ha sempre fatto capire di voler rimanere a Firenze e continuare con la Fiorentina, ma per un matrimonio serve l’intesa da entrambe le parti. Ultimamente sento che il senso di appartenenza è venuto meno, ma credo che con Commisso ci sia la possibilità di rifare un ciclo».