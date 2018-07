Fiorentina, Gerson si presenta: «Voglio far bene con questa maglia»

La Fiorentina ha presentato il centrocampista Gerson arrivato pochi giorni fa a Firenze che si è detto felice per la nuova avventura

La Fiorentina ha presentato il suo nuovo acquisto Gerson, il centrocampista brasiliano prelevato dalla Roma. Il giocatore, durante la presentazione, ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore viola affermando di essere molto felice della nuova avventura e di non vedere l’ora di iniziare scusandosi inoltre per il breve ritorno a Roma durante la giornata di ieri. Il giocatore, difatti, ha lasciato Firenze per qualche ora per far rientro nella Capitale a causa di un problema familiare. Il brasiliano, inoltre, ha espresso la voglia di far bene a Firenze e di migliorarsi grazie anche alla presenza di un grande allenatore come Pioli. Sul possibile nuovo ruolo in campo, il classe 1997, non si è sbilanciato affermando di voler aiutare la squadra indipendentemente dalla posizione in campo. Gerson ha poi concluso parlando dei suoi idoli Ronaldinho, Robinho e Totti a cui si ispira molto.