Fiorentina, il gesto della squadra che ha fatto commuovere Iachini: i dettagli

Bel gesto da parte della squadra viola che ha regalato una maglia al suo tecnico Beppe Iachini: i dettagli

Come riporta Sky Sport la Fiorentina ha voluto regalare una maglia al proprio tecnico Iachini con scritto: «Grazie Beppe». L’allenatore viola si è commosso per il gesto della sua squadra e li ha salutati affettuosamente in vista dell’ultima partita da tecnico della sua squadra del cuore.

Inoltre, sempre ieri, Rocco Commisso ha salutato tutta la squadra, staff e magazzinieri compresi, perché dopo Fiorentina-Napoli è previsto il suo rientro negli USA.