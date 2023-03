Fiorentina, grave infortunio per Sirigu in amichevole: le condizioni

Salvatore Sirigu, portiere della Fiorentina, ha subito un grave infortunio nell’amichevole della squadra viola

Problemi in casa Fiorentina per Salvatore Sirigu. Il portiere sardo si è infatti infortunato nell’amichevole il Seravezza allo stadio Franchi di Firenze. L’ex Napoli, nel tentativo di evitare un calcio d’angolo, ha rimediato un problema alla caviglia.

Sirigu, dopo un primo intervento dei medici in campo, è stato costretto a lasciare il campo in barella per essere trasferito verso l’ospedale di Careggi per i primi accertamenti.