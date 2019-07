Fiorentina, il neo dirigente Dainelli: «A Firenze i miei migliori ricordi in carriera»

Il nuovo supervisore dell’area tecnica della Fiorentina, Dario Dainelli, ha espresso tutta la sua felicità per il ritorno nel club nel nuovo ruolo dirigenziale a ViolaChannel. L’ex difensore ha parlato dei suoi ricordi a Firenze: «La maglia viola per me significa tanto. I miei migliori ricordi in carriera. Oggi è un nuovo inizio e si riparte in un nuovo ruolo».

«Il gol più bello? Forse contro la Juve nel 3-3 al Franchi. Il più brutto probabilmente quello in Champions, in realtà è stato bello ma ha fatto male per la testata».