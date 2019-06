Fiorentina, il preparatore dell’Empoli scommette su Dragowski

Con la cessione di Lafont la Fiorentina è a caccia di un numero uno, i nomi sono quelli di Perin e Dragowski (con uno sponsor d’eccezione)

Il preparatore dei portieri dell’Empoli Mauro Marchisio ha imparato a conoscerlo da vicino e non ha dubbi. Bartlomiej Dragowski è pronto per la Fiorentina. «È arrivato all’Empoli un po’ deluso per essere stato messo da parte dalla Fiorentina – le sue parole a Radio Bruno Toscana -. Ma è un ragazzo straordinario per come lavora e per l’etica comportamentale.

Insieme a lui abbiamo lavorato soprattutto sull’aspetto mentale, mi sarebbe piaciuto averlo ancora a disposizione per farlo migliorare sul lato tecnico, perché ha grandi margini di miglioramento. Dal punto di vista tattico e della personalità è pronto per la Fiorentina, soprattutto considerando i portieri ai quali faceva da vice. È in grado di sostenere qualsiasi pressione, non solo a Firenze».