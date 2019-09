Fiorentina: l’imprevedibilità che porta Ribery

Nonostante abbia iniziato a giocare come titolare solo a partire dalla terza giornata, Franck Ribery è già una delle fonti creative principali della Fiorentina. Il francese sta facendo la differenza anche da punta mobile, un ruolo molto diverso rispetto all’ala dei tempi del Bayern. Nonostante ciò, Ribery continua ad avere numeri pazzeschi nel dribbling.

Franck Ribery: Only Gaetano Castrovilli (17) has completed more dribbles than @FranckRibery (12) in Serie A this season

For more player stats — https://t.co/AvJoln8CDe

