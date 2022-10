Fiorentina Inter, inibito un tifoso per 3 anni. Ma non è finita qui

Fiorentina Inter, arrivato inibimento per un tifoso per i prossimi tre anni. Ma i provvedimenti non sono finiti

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, dopo Fiorentina-Inter è stato sanzionato con il divieto ad entrare negli stadi italiani e dell’Unione Europea per 3 anni il 56enne che aveva spintonato in Maratona due agenti della Squadra Mobile in borghese.

Un provvedimento sulla falsa riga di questo sarebbe inoltre in arrivo per un sostenitore viola che aveva colpito con un pugno il tifoso interista presente allo stadio con la maglia di Dimarco.