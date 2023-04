Fiorentina, Italiano: «L’unico dispiacere della giornata è non aver centrato la decima vittoria»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita pareggiata con lo Spezia

PAROLE – «L’unico dispiacere della giornata è non aver centrato la decima vittoria. Può succedere di incappare in una giornata così, che si chiude e non ti fa giocare, siamo dispiaciuti per non aver vinto la decima gara, ma la prestazione è in linea con le ultime uscite, proseguiamo la striscia positiva e andiamo avanti. Il centrocampo? Credo che cambiare ha portato vantaggi, loro avevano il play sul nostro trequarti, siamo stati abili con Bonaventura e Mandragora, abbiamo trovato tanto soluzioni e siamo stati sfortunati oggi. Abbiamo creato tantissimo e peccato, l’amarezza è per il record che avrebbe fatto la storia».