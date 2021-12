Fiorentina, Italiano: «Non siamo partiti al meglio, ma in casa facciamo benissimo»

L’allenatore della Fiorentina Italiano ha parlato al termine della partita contro la Salernitana

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 4-0 contro la Salernitana.

PARTITA – «Non eravamo partiti come al solito. Per la prima mezzora la Salernitana ha chiuso tutti i varchi e abbiamo rischiato. Abbiamo segnato anche da fuori area, una cosa che mancava. In casa riusciamo a fare ancora bene e a fare gol. Dobbiamo continuare su questa strada per concludere al meglio l’anno».

CONCENTRAZIONE – «Non mi era mai successo di vedere un centrale di difesa che fa un doppio passo (ride, ndr). Non possiamo mai abbassare la concentrazione, è questo che chiedo ai ragazzi e loro lo sanno. A Empoli abbiamo perso e sembrava una partita vinta».

VLAHOVIC – «Sono contento per lui. Si allena bene, ha fame. Si applica su quello che si fa in settimana. Siamo contenti di avere uno come lui, al momento è molto concreto».