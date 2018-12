Omaggio della Fiorentina in occasione del centenario della nascita del Premio Nobel per la Pace Nelson Mandela: contro la Juve i viola indosseranno una maglia speciale

La partita tra Fiorentina e Juventus sarà anche quella del ricordo. Non soltanto quello, ancora vivissimo, dell’ex capitano viola Davide Astori, scomparso nel marzo scorso, e al quale la Juve tributerà un giusto omaggio tramite il proprio capitano Giorgio Chiellini, ma pure quello di Nelson Mandela. Tra qualche giorno infatti sarà il quinto anniversario della scomparsa dell’ex Premio Nobel per la Pace e presidente sudafricano (il 5 dicembre), ma soprattutto quest’anno è ricorso il centenario della sua nascita (18 luglio 1918): una ricorenza che la società viola, molto attiva sul fronte sociale, ricorderà prima e durante la partita contro la Juve con delle maglie celebrative.

Prima dell’inizio del match la formazione viola indossera una t-shirt col numero 100 in bella mostra e la scritta “Nelson Mandela centenary 2018. Be the legacy”, ovvero “2018, il centenario di Nelson Mandela: esserne l’eredità”. La stessa scritta sarà riproposta anche sulle divise da gioco viola indossate durante la partita sulla spalla, in alto a destra, poco sopra il logo dello sponsor tecnico.