Fiorentina-Juventus highlights e gol: le azioni salienti del match della 14ª giornata della Serie A 2018/2019

Fiorentina-Juventus highlights e gol: i momenti salienti della gara dell”Artemio Franchi’, valida per il 14° turno della Serie A 2018/2019. La Juventus capolista (37 punti) fa visita ai viola per una delle sfide più sentite del panorama italiano. Squadre che arrivano all’appuntamento da momenti diversi: la formazione di Pioli (18 punti) staziona a metà classifica ed è reduce da 5 pareggi consecutivi mancando la vittoria da sei giornate. I bianconeri di Allegri, freschi di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, vengono da 4 vittorie di fila in campionato e risultano l’unica squadra ancora imbattuta in Serie A.

La gara di Firenze è diretta dall’arbitro Daniele Orsato della sezione di Schio. Orsato è alla quinta direzione in carriera della sfida tra viola e bianconeri (bilancio di un pareggio e tre vittorie della Juve). Ecco i gol e gli highlights di Fiorentina-Juventus:

FIORENTINA-JUVE 0-1: Alla mezz’ora del primo tempo, la sblocca Rodrigo Bentancur! Splendido triangolo con Dybala che restituisce palla all’uruguagio al limite dell’area che dribbla il diretto avversario e beffa Lafont con un preciso diagonale.

FIORENTINA-JUVE 0-2: La Juve trova il raddoppio con un colpo di testa decisivo di Chiellini che trofa Lafont impreparato.

FIORENTINA-JUVE 0-3: Mandzukic si procura il rigore e Ronaldo lo realizza con una sassata sotto l’incrocio.